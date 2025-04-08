Трамп заявив про початок прямих ядерних переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про початок прямих переговорів з Іраном щодо іранської ядерної програми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав в ході зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті.

За його словами, у суботу відбудеться "дуже велика зустріч". Водночас він не розповів детальніше, що саме це буде за зустріч.

"Ми ведемо прямі переговори з Іраном, і вони вже розпочалися. Вони відбудуться в суботу. У нас дуже велика зустріч, і ми побачимо, що може статися", – зазначив американський президент.

Він також додав, що переконаний в тому, що "всі згодні з тим, що укладення угоди було б кращим" за ескалацію.

Крім того, Трамп висловив оптимізм, що переговори будуть успішними і переконають Іран відмовитися від ядерної програми.

"Сподіваюся, ці переговори будуть успішними… Якщо переговори з Іраном не будуть успішними, я думаю, що Іран буде у великій небезпеці", – зазначив він.

За даними джерел телеканалу CNN, зустріч американських й іранських посадовців організовує Оман.

Але джерело не змогло сказати, хто братиме участь і на якому рівні. Вважається, що це може бути спецпосланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у понеділок, що США та Іран проведуть "непрямі переговори на високому рівні" в Омані в суботу.

"Це така ж можливість, як і випробування. М'яч на полі Америки", – сказав він.

Останні прямі переговори на найвищому рівні між США та Іраном відбулися у 2015 році, коли тодішній держсекретар США Джон Керрі і тодішній міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф працювали над завершенням ядерної угоди.

Ще у суботу 5 квітня Іран відкидав можливість прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми як "безглузді".

На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.

За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.

Трамп також казав, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.