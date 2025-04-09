Британія попереджає: Путін хоче, щоб Західні Балкани залишалися його "ігровим майданчиком"

У Британії висловлюють занепокоєння щодо зростання напруги на Західних Балканах та закликають регіон "рухатися вперед", інакше він "залишиться ігровим майданчиком Росії".

Про це заявили у інтерв'ю агентству Politico британський очільник Міністерства закордонних справ Девід Леммі та співрозмовник, який говорив на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

Леммі вважає, що у час, коли в Європі війна і простежується "довга рука російського втручання також у цьому регіоні", не варто відводити очі від Західних Балкан, де за його словами, досі існують невирішені історичні проблеми.

"Інтерес Путіна тут – зберігати нестабільність. Йому вигідно, щоб країни Західних Балкан залишались напруженими, з дестабілізованим населенням, і щоб він міг вести кібер– та гібридну війну", – наголосив очільник МЗС Британії.

Співрозмовник агентства на умовах анонімності заявив, що зараз "їм потрібно рухатися вперед, інакше регіон залишиться ігровим майданчиком Росії".

Він наголосив, що є лише "вузьке вікно можливостей", аби балканські країни "перестали сидіти на паркані", поки Брюссель не буде цілковито зосереджений на приєднанні України.

На думку Леммі, Сербія – попри авторитарні тенденції, зближення з Росією та відмову визнавати Косово – справді прагне приєднатися до ЄС в рамках процесу, який вона розпочала ще 2009 року.

"Але існують різні бачення щодо того, як швидко і серйозно до цього йти. Є й альтернативне бачення – темніше. Це візія олігархії, корупції, потужного державного контролю, майже поліцейської держави. І ці візії тут зіштовхуються", – сказав він.

Нагадаємо, у жовтні минулого року шість країн Західних Балкан ухвалили план дій для створення спільного ринку, що є частиною плану зростання Європейського Союзу для Західних Балкан.

Між тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерігала, що хоча країни Західних Балкан обрали шлях європейської інтеграції, Росія все одно намагається відновити старі конфлікти в регіоні.

А президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Україна може вступити до ЄС раніше за балканські країни.