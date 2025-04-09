Британия предупреждает: Путин хочет, чтобы Западные Балканы оставались "игровой площадкой"

В Британии выражают обеспокоенность по поводу роста напряжения на Западных Балканах и призывают регион "двигаться вперед", иначе он "останется игровой площадкой России".

Об этом заявили в интервью агентству Politico британский глава Министерства иностранных дел Дэвид Ламми и соавтор, который говорил на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Лемми считает, что во время, когда в Европе война и прослеживается "длинная рука российского вмешательства также в этом регионе" – не стоит отводить глаза от Западных Балкан, где по его словам, до сих пор существуют нерешенные исторические проблемы

"Интерес Путина здесь – сохранять нестабильность. Ему выгодно, чтобы страны Западных Балкан оставались напряженными, с дестабилизированным населением, и чтобы он мог вести кибер– и гибридную войну", – подчеркнул глава МИД Великобритании.

Собеседник агентства на условиях анонимности заявил, что сейчас "им нужно двигаться вперед, иначе регион останется игровой площадкой России".

Он подчеркнул, что есть только "узкое окно возможностей", чтобы балканские страны "перестали сидеть на заборе", пока Брюссель не будет полностью сосредоточен на присоединении Украины.

По мнению Лемми, Сербия – несмотря на авторитарные тенденции, сближение с Россией и отказ признавать Косово – действительно стремится присоединиться к ЕС, процесс, который она начала еще в 2009 году.

"Но существуют разные видения относительно того, как быстро и серьезно к этому идти. Есть и альтернативное видение – более темное. Это визия олигархии, коррупции, мощного государственного контроля, почти полицейского государства. И эти видения здесь сталкиваются", – сказал он.

Недавно сербский президент Александар Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

7 апреля писали, что Сербия получит новое правительство до 18 апреля, а премьер-министром станет политический новичок Джуро Мацут. Новый премьер-министр, эндокринолог без политического опыта, вероятно, будет находиться в должности как минимум до 2027 года, когда в Сербии состоятся одновременные парламентские и президентские выборы.

Предыдущее правительство балканской страны ушло в отставку в марте после многомесячного движения протеста, вызванного смертельным обвалом навеса на железнодорожном вокзале и поддержанного общественным гневом из-за коррупции и отступления от демократических норм.

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