Президентка Єврокомісії: Росія намагається розбурхати старі конфлікти на Західних Балканах

Хоча країни Західних Балкан обрали шлях європейської інтеграції – Росія все одно намагається відновити старі конфлікти в регіоні.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на відкритті Безпекового форуму в Бледі, передає "Європейська правда".

За словами президентки Єврокомісії, історично Західні Балкани часто опинялися на перехресті Сходу і Заходу, Півночі та Півдня, однак тепер нове покоління вибрало курс на Європу.

На її думку, російська влада "не може прийняти цю реальність" і залишається в минулому, а також намагається відновити старі конфлікти.

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"Кремль намагається відновити старі конфлікти, а також сіяти розбрат як всередині Західних Балкан, так і між цим регіоном і рештою Європи", – акцентувала вона.

Водночас, фон дер Ляєн акцентувала, що попри це, країни Західних Балкан і далі реалізовують ключові реформи і рухаються до інтеграції в ЄС.

Президентка Єврокомісії впевнена, що будь-які компроміси з демократичними принципами ЄС могли б бути фатальними для досягнення цілей.

"Як країни-члени ЄС, так і країни в регіоні Західних Балкан, поставатимуть перед жорстким вибором. Двосторонні суперечності мають знайти рішення. Інтеграція в ЄС залежатиме від урядів, яким доведеться робити важкі й часом непопулярні рішення", – підсумувала вона.

Зауважимо, раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що інтеграція України, Молдови та Західних Балкан до ЄС стане пріоритетом її другого терміну.

Також напередодні президентка Європейської комісії оголосила, що в новому складі виконавчого органу ЄС з’явиться окрема посада комісара з питань розширення, адже, за її словами, вона прагне "сильної, конкурентоспроможної та безпечної Європи, яка охоплює Західні Балкани, а також Україну і Молдову"

Нагадаємо, у травні Рада ЄС остаточно схвалила Механізм реформ і зростання (Reform and Growth Facility), покликаний підтримати реформи та економічне зростання країн Західних Балкан, що прагнуть членства в ЄС.