На фронті під Покровськом загинув 19-річний доброволець з Польщі
Новини — Четвер, 30 січня 2025, 17:56 —
Під Покровськом загинув 19-річний поляк Філіп Антосяк, який залишив навчання у Британії та долучився добровольцем до підрозділу ударних БПЛА.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
На фронті під Покровськом загинув 19-річний польський доброволець Філіп Антосяк, який воював у складі підрозділу ударних безпілотників у 25-й повітрянодесантній бригаді.
Батьки хлопця проживають у Британії. За їхніми словами, той після завершення навчання у Кембриджі сказав, що планує кар’єру у британській армії, але потім зізнався, що поїхав в Україну.
"Він дуже пишався тим, що допомагає людям тут, у цій країні. Він завжди говорив про це, коли телефонував нам. У першому листі, який він нам написав після того, як поїхав в Україну, він вибачався, що вперше у житті сказав нам неправду і таким був його план… Це дуже тяжко для нас, але ми пишаємося нашим сином", – розповідає батько юнака Марчин.
30 січня з Філіпом Антосяком з почестями попрощалися у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві, звідки процесія спустилася на Майдан Незалежності. На церемонії вмикали по черзі гімни України та Польщі, а труну накрили прапорами обох країн.
На прощання приїхали батьки юнака, були присутні також представники польського консульства та різних польських організацій в Україні. Батькам передали посмертну нагороду для Філіпа від головнокомандувача ЗСУ.
Поховають Філіпа у місті Лович Лодзького воєводства.
Раніше у січні стало відомо про загибель ще одного добровольця з Грузії – Кахи Тілідзе, Едгара Платонова з Латвії та Ріхарда С. з Австрії.