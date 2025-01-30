На фронті під Покровськом загинув 19-річний доброволець з Польщі

Під Покровськом загинув 19-річний поляк Філіп Антосяк, який залишив навчання у Британії та долучився добровольцем до підрозділу ударних БПЛА.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На фронті під Покровськом загинув 19-річний польський доброволець Філіп Антосяк, який воював у складі підрозділу ударних безпілотників у 25-й повітрянодесантній бригаді.

ФОТО: PAP/EPA

Батьки хлопця проживають у Британії. За їхніми словами, той після завершення навчання у Кембриджі сказав, що планує кар’єру у британській армії, але потім зізнався, що поїхав в Україну.

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"Він дуже пишався тим, що допомагає людям тут, у цій країні. Він завжди говорив про це, коли телефонував нам. У першому листі, який він нам написав після того, як поїхав в Україну, він вибачався, що вперше у житті сказав нам неправду і таким був його план… Це дуже тяжко для нас, але ми пишаємося нашим сином", – розповідає батько юнака Марчин.

30 січня з Філіпом Антосяком з почестями попрощалися у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві, звідки процесія спустилася на Майдан Незалежності. На церемонії вмикали по черзі гімни України та Польщі, а труну накрили прапорами обох країн.

На прощання приїхали батьки юнака, були присутні також представники польського консульства та різних польських організацій в Україні. Батькам передали посмертну нагороду для Філіпа від головнокомандувача ЗСУ.

Поховають Філіпа у місті Лович Лодзького воєводства.

Раніше у січні стало відомо про загибель ще одного добровольця з Грузії – Кахи Тілідзе, Едгара Платонова з Латвії та Ріхарда С. з Австрії.