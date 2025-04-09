На войне против России погиб военный из Литвы

Тело литовского военного, который воевал на стороне Украины против России, забрали с поля боя в ночь на 7 апреля.

Об этом написал литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Литовский волонтер Яра, который служил с Томасом Валентелисом, сообщил о гибели военного.

"Все произошло здесь ночью. Нашли документы Томаса и его личные вещи, и есть вероятность, что его уже обыскали враги", – сказал он.

Отец военного, Дайнюс Валентелис, подтвердил эту информацию вещателю.

Фото: LRT

В январе стало известно о гибели еще одного добровольца из Грузии – Кахи Тилидзе, Эдгара Платонова из Латвии и Рихарда С. из Австрии.

В том же месяце писали, что под Покровском погиб 19-летний поляк Филипп Антосяк, который оставил обучение в Великобритании и присоединился добровольцем к подразделению ударных БПЛА.