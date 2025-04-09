На войне против России погиб военный из Литвы
Новости — Среда, 9 апреля 2025, 10:47 —
Тело литовского военного, который воевал на стороне Украины против России, забрали с поля боя в ночь на 7 апреля.
Об этом написал литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".
Литовский волонтер Яра, который служил с Томасом Валентелисом, сообщил о гибели военного.
"Все произошло здесь ночью. Нашли документы Томаса и его личные вещи, и есть вероятность, что его уже обыскали враги", – сказал он.
Отец военного, Дайнюс Валентелис, подтвердил эту информацию вещателю.
В январе стало известно о гибели еще одного добровольца из Грузии – Кахи Тилидзе, Эдгара Платонова из Латвии и Рихарда С. из Австрии.
В том же месяце писали, что под Покровском погиб 19-летний поляк Филипп Антосяк, который оставил обучение в Великобритании и присоединился добровольцем к подразделению ударных БПЛА.