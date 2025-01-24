На російсько-українській війні загинув австрійський доброволець

На російсько-українській війні загинув 30-річний доброволець з Австрії Ріхард С.

Відповідну інформацію австрійському виданню Österreich підтвердили в Міністерстві закордонних справ Австрії, пише "Європейська правда".

Зазначається, що про загибель добровольця з Австрії повідомила українка М. в Instagram, а пізніше цю інформацію підтвердили журналістам у зовнішньополітичному відомстві Австрії.

"Він любив свою батьківщину та свою сім’ю, але з початку великої війни він став на підтримку моєї сім’ї (тобто України. – Ред.)", – написала подруга під фото загиблого воїна.

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Як пише видання, австрійський доброволець, імовірно, загинув під час атаки дрона.

У листопаді на лікуванні у Франції помер грузинський боєць, поранений в Бахмуті.

Повідомляли також про загибель грузинського бійця Бадрі Кварацхелії в ході бойових дій у Курській області.

10 січня інформували, що в ході бойових дій в Україні загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.

13 січня стало відомо, що на російсько-українській війні загинув грузинський боєць – Каха Тілідзе.