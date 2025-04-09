У Литві не фіксують сигналів про зміни у присутності військ США у регіоні

Литовська міністерка оборони Довіле Шакалієне заявила, що США, ймовірно, переглянуть присутність своїх військ у Європі, але наголосила, що вона не бачить жодних сигналів про можливі зміни у розміщенні військ на східному фланзі НАТО.

Її слова цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Коментар Шакалієне з’явився після того, як ЗМІ повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.

"Періодично в ЗМІ США з'являються повідомлення про можливі зміни присутності, виведення і так далі. Але насправді, всередині, ніяких змін у системі немає, вся робота відбувається в дуже впорядкований спосіб: підготовка, навчання, планування певних ресурсів, співпраця. Насправді все йде як і раніше, тому змін немає", – запевнила литовська міністерка.

Водночас Шакалієне вважає, що зміни щодо присутності військ США в Європі неминучі.

"В загальному, безумовно, буде перегляд розміщення можливостей у Європі, я думаю. Як це буде виглядати – де які сили можуть бути змінені – на цей момент це абсолютні спекуляції", – додала очільниця литовського оборонного відомства.

Зазначимо, командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Пізніше у пресслужбі Пентагону заявили, що США поки не ухвалили остаточне рішення про скорочення свого військового контингенту в країнах Європи.

А в Міністерстві оборони Румунії заявили, що країна "не отримала жодної офіційної інформації" щодо планів США вивести війська з Європи.