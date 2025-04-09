В Литве не фиксируют сигналов об изменениях в присутствии войск США в регионе

Литовский министр обороны Довиле Шакалиене заявила, что США, вероятно, пересмотрят присутствие своих войск в Европе, но подчеркнула, что она не видит никаких сигналов о возможных изменениях в размещении войск на восточном фланге НАТО.

Ее слова цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Комментарий Шакалиене появился после того, как СМИ сообщили, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.

"Периодически в СМИ США появляются сообщения о возможных изменениях присутствия, выводе и так далее. Но на самом деле, внутри, никаких изменений в системе нет, вся работа происходит очень упорядоченно: подготовка, обучение, планирование определенных ресурсов, сотрудничество. На самом деле все идет по-прежнему, поэтому изменений нет", – заверила литовский министр.

В то же время Шакалиене считает, что изменения относительно присутствия войск США в Европе неизбежны.

"В целом, безусловно, будет пересмотр размещения возможностей в Европе, я думаю. Как это будет выглядеть – где какие силы могут быть изменены – на данный момент это абсолютные спекуляции", – добавила глава литовского оборонного ведомства.

Отметим, командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

Позже в пресс-службе Пентагона заявили, что США пока не приняли окончательное решение о сокращении своего военного контингента в странах Европы.

А в Министерстве обороны Румынии заявили, что страна "не получила никакой официальной информации" относительно планов США вывести войска из Европы.