У Німеччині виставили на продаж віллу, яка належала "нацисту номер два" Герінгу

У Німеччині виставили на продаж колишній будинок для відпочинку нацистського лідера і воєнного злочинця Германа Герінга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Будинок із солом'яним дахом розташований у Веннінгстедті, між Кампеном і Вестерландом на острові Зюльт. "Унікальне розташування – серед дюн безпосередньо на пляжі Північного моря", – описує віллу агент з нерухомості Sotheby's. Однак у цьому квітучому описі нерухомості немає жодної згадки про її нацистську історію.

фото Lars Neugebauer

Колись вона належала Герману Герінгу. Він був заступником Гітлера, головнокомандувачем Люфтваффе, серед інших посад, і був визнаний винним у головних воєнних злочинах на Нюрнберзькому трибуналі в 1946 році.

Пляжний будинок "Мін Люттен" був побудований у 1937 році мюнхенським архітектором Отто Гайльманом на замовлення дружини Герінга Еммі. За даними агентства нерухомості, він має три спальні і три ванні кімнати. Площа будинку становить 7 755 квадратних метрів.

Ціна будинку не розголошується. Однак вілла, ймовірно, буде оцінена у двозначну суму, що обчислюється мільйонами євро. Востаннє об'єкт, який, як повідомляється, десятиліттями належав родині Біркеншток, був виставлений на продаж у 2019 році. Тоді ціна продажу становила дванадцять мільйонів євро.

В останні роки, згідно з каталогом Sotheby's, об'єкт був "повністю відремонтований з великою ретельністю відомою архітектурною фірмою з урахуванням збереження історичних пам'яток, а також був добудований частковий підвал".

Раніше повідомлялося, що в австрійському місті Браунау-на-Інні будинок, в якому народився Адольф Гітлер, використовуватимуть для проведення курсів з прав людини для поліцейських.

Протягом багатьох років між колишньою власницею будинку та урядом тривав юридичний спір, у якому Верховний суд поставив крапку в серпні 2019 року, ставши на бік уряду.

Раніше у будинку планували розмістити поліцейський відділок, однак влада відмовилась від цього кроку після масштабної критики.