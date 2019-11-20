В будинок народження Гітлера переїде австрійська поліція

Будинок в австрійському місті Браунау-ам-Інн, де народився нацистський лідер Адольф Гітлер, стане поліцейським відділком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Presse.

Про рішення розмістити в будівлі поліцейський відділок МВС Австрії повідомило у вівторок ввечері.

"Те, що у майбутньому будинок буде використовувати поліція, має стати безпомилковим сигналом того, що ця будівля більше ніколи не викличе спогадів про націонал-соціалізм", - заявив міністр внутрішніх справ Вольфганг Пешорн.

Будинок необхідно перебудувати, тому в листопаді буде оголошено загальноєвропейський архітектурний конкурс на найкращий проєкт.

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Гітлер народився в орендованій квартирі в австрійському місті Браунау-ам-Інн на кордоні з Німеччиною в 1889 році. Після приходу до влади нацистів будинок викупила партія і використовувала його як свого роду культовий центр фашистів.

Після війни будинок повернули початковим власникам й він служив як бібліотека, технікум та центр догляду за людьми з інвалідністю.

Будинок залишався занедбаним протягом п'яти років, коли австрійський парламент врешті проголосував за його реквізицію у 2016 році, щоб він не став місцем паломництва неонацистів.

Протягом багатьох років між колишньою власницею будинку та урядом тривав юридичний спір, у якому Верховний суд поставив крапку в серпні, ставши на бік уряду.