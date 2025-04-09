В Германии выставили на продажу виллу, принадлежавшую "нацисту номер два" Герингу

В Германии выставили на продажу бывший дом для отдыха нацистского лидера и военного преступника Германа Геринга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Дом с соломенной крышей расположен в Веннингстедте, между Кампеном и Вестерландом на острове Зюльт. "Уникальное расположение – среди дюн непосредственно на пляже Северного моря", – описывает виллу агент по недвижимости Sotheby's. Однако в этом цветущем описании недвижимости нет ни одного упоминания о ее нацистской истории.

фото Lars Neugebauer

Когда-то она принадлежала Герману Герингу. Он был заместителем Гитлера, главнокомандующим Люфтваффе, среди других должностей, и был признан виновным в главных военных преступлениях на Нюрнбергском трибунале в 1946 году.

Пляжный дом "Мин Люттен" был построен в 1937 году мюнхенским архитектором Отто Хайльманом по заказу жены Геринга Эмми. По данным агентства недвижимости, в нем три спальни и три ванные комнаты. Площадь дома составляет 7 755 квадратных метров.

Цена дома не разглашается. Однако вилла, вероятно, будет оценена в двузначную сумму, исчисляемую миллионами евро. В последний раз объект, который, как сообщается, десятилетиями принадлежал семье Биркеншток, был выставлен на продажу в 2019 году. Тогда цена продажи составляла двенадцать миллионов евро.

В последние годы, согласно каталогу Sotheby's, объект был "полностью отремонтирован с большой тщательностью известной архитектурной фирмой с учетом сохранения исторических памятников, а также был достроен частичный подвал".

Ранее сообщалось, что в австрийском городе Браунау-на-Инне дом, в котором родился Адольф Гитлер, будут использовать для проведения курсов по правам человека для полицейских.

В течение многих лет между бывшей владелицей дома и правительством продолжался юридический спор, в котором Верховный суд поставил точку в августе 2019 года, приняв сторону правительства.

Ранее в доме планировали разместить полицейский участок, однако власти отказались от этого шага после масштабной критики.