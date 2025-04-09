Китай додатково підвищив мита на товари США до 84%

Китай дзеркально відповів на рішення президента США додатково підвищити тарифи на китайські товари на 50%, внаслідок чого китайські тарифи на товари зі Штатів зростають до 84%.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

На рішення президента США Дональда Трампа підвищити ще на 50% мита для товарів з Китаю, після чого вони досягли 104%, Пекін відповів аналогічним кроком, додавши до своїх 34% ще 50%.

З настанням наступної доби (у Китаї це – вже за кілька годин) нові тарифи на американські товари зростуть до 84%.

Окрім того, у Пекіні заявили, що застосують експортний контроль до ще 12 американських компаній та додають шість компаній у список "ненадійних", що на практиці означає майже блокування можливості вести бізнес у Китаї чи співпрацювати з китайськими компаніями.

Нагадаємо, спершу Дональд Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США – це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав.

У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи.

За даними опитувань, понад 70% американців очікують зростання цін на більшість товарів внаслідок безпрецедентних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

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