Китай дополнительно повысил пошлины на товары США до 84%

Китай зеркально ответил на решение президента США дополнительно повысить тарифы на китайские товары на 50%, в результате чего китайские тарифы на товары из Штатов вырастут до 84%.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

На решение президента США Дональда Трампа повысить еще на 50% пошлины для товаров из Китая, после чего они достигли 104%, Пекин ответил аналогичным шагом, добавив к своим 34% еще 50%.

С наступлением следующих суток (в Китае это – уже через несколько часов) новые тарифы на американские товары вырастут до 84%.

Кроме того, в Пекине заявили, что применят экспортный контроль к еще 12 американским компаниям и добавляют шесть компаний в список "ненадежных", что на практике означает почти блокирование возможности вести бизнес в Китае или сотрудничать с китайскими компаниями.

Напомним, сначала Дональд Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США – это самый высокий показатель среди всех иностранных государств.

В ответ Китай объявил, что с 10 апреля введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США. Это возмутило Трампа и он заявил, что введет дополнительные тарифы в 50% против Китая, если тот не отменит свои последние тарифные меры.

По данным опросов, более 70% американцев ожидают роста цен на большинство товаров в результате беспрецедентных тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.

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