США запровадили проти Китаю тарифи у 104%

Сполучені Штати наклали на Китай тарифи у 104%, які набудуть чинності з 9 квітня.

Про це журналістам сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

За словами Левітт, оскільки Китай відмовився скасовувати свої контрмита, з опівдня (19:00 за Києвом) вівторка тарифна ставка для нього зросла на 50% – з 54% до 104%.

Мита за цією ставкою будуть стягуватися з 9 квітня, додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, спершу Дональд Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США – це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав.

У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає ескалацію тарифної війни з боку Китаю "великою помилкою".

Читайте також: Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждають Україна та ЄС