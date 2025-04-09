Лише Угорщина не підтримала тарифи ЄС проти США

Угорщина виявилась єдиною державою Європейського Союзу, яка не підтримала запровадження тарифів у відповідь на митні заходи Сполучених Штатів проти імпорту сталі та алюмінію з ЄС.

Про це "Європейській правді" повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Джерело "ЄвроПравди" підтвердило, що комітет Єврокомісії за участі представників усіх 27 держав ЄС проголосував щодо запровадження контртарифів на товари зі США.

"Проти проголосувала лише одна держава – Угорщина", – додав співрозмовник.

Він також зазначив, що деталі контрзаходів Євросоюзу будуть оголошені 15 квітня.

За даними ЗМІ, вони охоплять імпорт ЄС зі США вартістю 21-22 мільярди євро. Це зокрема соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік – товари, повʼязані насамперед з республіканськими штатами.

Зазначимо, що контрзаходи ЄС поки не стосуються запровадження Трампом 20-відсоткових "взаємних" тарифів на весь експорт з Євросоюзу, які набули чинності в середу, а також на його нещодавнє 25-відсоткове мито на автомобілі.

Водночас раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговорів з Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

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