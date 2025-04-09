Только Венгрия не поддержала тарифы ЕС против США

Венгрия оказалась единственным государством Европейского Союза, которое не поддержало введение тарифов в ответ на таможенные меры Соединенных Штатов против импорта стали и алюминия из ЕС.

Об этом "Европейской правде" сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Источник "ЕвроПравды" подтвердил, что комитет Еврокомиссии с участием представителей всех 27 государств ЕС проголосовал о введении контртарифов на товары из США.

"Против проголосовало только одно государство – Венгрия", – добавил собеседник.

Он также отметил, что детали контрмер Евросоюза будут объявлены 15 апреля.

По данным СМИ, они охватят импорт ЕС из США стоимостью 21-22 миллиарда евро. Это в частности соевые бобы, мотоциклы и апельсиновый сок – товары, связанные прежде всего с республиканскими штатами.

Отметим, что контрмеры ЕС пока не касаются введения Трампом 20-процентных "взаимных" тарифов на весь экспорт из Евросоюза, которые вступили в силу в среду, а также на его недавнюю 25-процентную пошлину на автомобили.

В то же время ранее Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

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