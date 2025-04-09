США наклали нові санкції проти ядерної програми Ірану

Міністерство фінансів США 9 квітня оголосило про запровадження нових санкцій проти осіб, повʼязаних із ядерною програмою Ірану.

Про це йдеться в повідомленні відомства, з яким ознайомилась "Європейська правда".

Під нові санкції США потрапили п'ять юридичних та одна фізична особа з Ірану, які підтримують "ключові організації, які керують і контролюють ядерну програму Ірану".

"Безрозсудне прагнення іранського режиму до створення ядерної зброї залишається серйозною загрозою для Сполучених Штатів і загрозою для регіональної стабільності та глобальної безпеки", – підкреслив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Нові санкції були оголошені на тлі новини про заплановану 12 квітня зустріч представників США та Ірану за посередництва Оману для переговорів стосовно іранської ядерної програми.

Тоді як американський президент Дональд Трамп і Білий дім наполягають, що йдеться про прямі переговори, у Тегерані кажуть, що вони будуть непрямими.

Останні прямі переговори на найвищому рівні між США та Іраном відбулися у 2015 році, коли тодішній держсекретар США Джон Керрі і тодішній міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф працювали над завершенням ядерної угоди.

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.