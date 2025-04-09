США наложили новые санкции против ядерной программы Ирана

Министерство финансов США 9 апреля объявило о введении новых санкций против лиц, связанных с ядерной программой Ирана.

Об этом говорится в сообщении ведомства, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Под новые санкции США попали пять юридических и одно физическое лицо из Ирана, которые поддерживают "ключевые организации, которые управляют и контролируют ядерную программу Ирана".

"Безрассудное стремление иранского режима к созданию ядерного оружия остается серьезной угрозой для Соединенных Штатов и угрозой для региональной стабильности и глобальной безопасности", – подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

Новые санкции были объявлены на фоне новости о запланированной 12 апреля встрече представителей США и Ирана при посредничестве Омана для переговоров по иранской ядерной программе.

Тогда как американский президент Дональд Трамп и Белый дом настаивают, что речь идет о прямых переговорах, в Тегеране говорят, что они будут непрямыми.

Последние прямые переговоры на высшем уровне между США и Ираном состоялись в 2015 году, когда тогдашний госсекретарь США Джон Керри и тогдашний министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф работали над завершением ядерной сделки.

Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.