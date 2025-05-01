Люксембург поповнить Фонд підтримки енергетики України на 10 млн євро

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель оголосив про виділення 10 млн євро у Фонд підтримки енергетики України.

Про це стало відомо під час пресконференції міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Беттеля та міністерки оборони Люксембургу Юріко Бакес, передає кореспондентка "Європейської правди".

У середу, 30 квітня, Беттель та Бакес відвідали Київ, де зустрілися з очільником українського зовнішньополітичного відомства Сибігою.

Під час спільної пресконференції Беттель оголосив про виділення Україні 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики на "підтримку довгострокової енергетичної стійкості".

"Кошти енергетичного фонду будуть спрямовані на критичні потреби, від закупівлі обладнання та пального до модернізації енергетичної інфраструктури", – зазначив Сибіга, коментуючи таке рішення.

Також очільник МЗС Люксембургу оголосив про виділення одного мільйона євро у Фонд першої леді Олени Зеленської "на підтримку проєкту для молоді віком від 16 до 21 року для надання психологічної допомоги".

"Це травматичний досвід для цілого покоління молоді, яке зростає в реаліях війни", – додав Беттель.

Нагадаємо, 14 березня уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових 33,4 млн євро.

Перед тим Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України ще понад 2 млн євро.

А 22 березня Нідерланди ухвалили рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 млн євро.