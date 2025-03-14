Канада збільшила внесок у Фонд енергетики України до 40 млн євро після виходу США

Уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових 33,4 млн євро (50 млн канадських доларів) у п’ятницю, 14 березня.

Про це повідомило Міністерство енергетики, пише "Європейська правда".

Із внеском у 33,4 млн євро, загальний внесок країни до Фонду зріс до 40,1 млн євро (60 млн канадських доларів).

Також українське відомство повідомило, що Канадою задекларовано майбутній внесок у розмірі 6,7 млн євро (10 млн канадських доларів).

Частину нового внеску Канади буде спрямовано на підтримку енергопостачання критично важливої ​​соціальної інфраструктури в секторі охорони здоров’я за рахунок розвитку систем сонячної генерації.

"Внески до Фонду підтримки енергетики спрямовуються на закупівлю устаткування, необхідного для відновлення обʼєктів енергетики після ворожих атак, та підтримки стабільної роботи енергосистеми України", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хусейн зазначив, що ця допомога сприятиме відновленню критичних запасів енергетичних компаній і забезпеченню стабільної роботи галузі.

Зазначимо, наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Звернемо увагу, що 12 березня агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розірвало грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на загальну суму $75 млн.

Початкова угода між USAID та Фондом підтримки енергетики України була підписала у 2023 році, тоді її сума становила $25 млн. У 2024 році USAID пообіцяло надати Фонду додаткові $50 млн.