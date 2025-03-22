Нідерланди внесуть 65 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Нідерландів ухвалили рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба українського Міненерго, пише "Європейська правда".

Заступник міністр енергетики Роман Андарак на зустрічі зі спеціальною представницею уряду Нідерландів Ерікою Шолтен подякував за це рішення.

"Це значна підтримка для нас, і вона стане важливим внеском у проведення ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби", – сказав заступник міністра.

Представниця Нідерландів своєю чергою наголосила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки України.

Також на зустрічі йшлося про потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні, зокрема для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних російських атак. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.

Нагадаємо, 14 березня уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових 33,4 млн євро.

Перед тим Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України ще понад 2 мільйони євро.