Люксембург пополнит Фонд поддержки энергетики Украины на 10 млн евро

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель объявил о выделении 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом стало известно во время пресс-конференции министра иностранных дел Андрея Сибиги, Беттеля и министра обороны Люксембурга Юрико Бакес, передает корреспондент "Европейской правды".

В среду, 30 апреля, Беттель и Бакес посетили Киев, где встретились с главой украинского внешнеполитического ведомства Сибигой.

Во время совместной пресс-конференции Беттель объявил о выделении Украине 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики на "поддержку долгосрочной энергетической устойчивости".

"Средства энергетического фонда будут направлены на критические нужды, от закупки оборудования и топлива до модернизации энергетической инфраструктуры", – отметил Сибига, комментируя такое решение.

Также глава МИД Люксембурга объявил о выделении 1 млн евро в Фонд первой леди Елены Зеленской "на поддержку проекта для молодежи в возрасте от 16 до 21 года для оказания психологической помощи".

"Это травматический опыт для целого поколения молодежи, которое растет в реалиях войны", – добавил Беттель.

Напомним, 14 марта правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 33,4 млн евро.

До этого Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины еще более 2 млн евро.

А 22 марта Нидерланды приняли решение о внесении в Фонд поддержки энергетики Украины 65 млн евро.