"Плювок в обличчя": у Словаччині розкритикували Фіцо за візит у Москву 9 травня

Представники словацької опозиції назвали візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви ганьбою для країни та плювком в обличчя її союзникам у Європейському Союзі та НАТО.

Про це повідомляє Noviny, пише "Європейська правда".

Фіцо став єдиним лідером із держав ЄС, що приїхав на святкування 9 травня у Москву. Словацька опозиція заявила, що розгляне можливість подати на Фіцо в зв'язку з цим кримінальну скаргу за підозрою в державній зраді.

"Це ганьба для Словаччини, це зрада наших національних інтересів. Сама поїздка до Москви є одним з найгірших моментів у зовнішній політиці Словаччини", – заявив журналістам голова найпотужнішої опозиційної сили "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка.

Словацькі опозиційні політики, які давно критикують Росію за її повномасштабне вторгнення в Україну, заздалегідь закликали Фіцо не їхати до Москви.

Опозиційна партія SaS та позапарламентські партії "Форум" і ODS, об'єднані в ініціативу "Правий блок", розкритикували поїздку Фіцо.

"Це ганьба і плювок в обличчя нашим іноземним партнерам і союзникам в Європейському Союзі та НАТО. Ці партнери змушені дивитися на нас як на ненадійного партнера, як на ненадійну країну з її лідером на чолі", – заявив лідер SaS і депутат Національної ради Словаччини Браніслав Грелінг.

Він підкреслив, що Фіцо не говорить у Москві від імені всього народу, і "історія запам'ятає, хто був на боці агресора, а хто зберіг свою честь".

Про ганьбу говорив також голова партії ODS Павел Мацко. "Фіцо вирішив, що не залишиться вдома, не буде святкувати мир тут, не буде намагатися вжити таких заходів, щоб Словаччина була частиною миру і стояла на правильному боці історії, а їде допомагати пропагувати військову машину Путіна", – зазначив він.

Глава "Форуму" Жолт Сімон прокоментував поїздку Фіцо, зазначивши, що прем'єр тягне Словаччину туди, звідки вона вийшла в 1989 році.

"Я соромлюся цього і вважаю, що Фіцо діє скоріше в інтересах власного порятунку, ніж в інтересах громадян цієї країни", – сказав він.

Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.