9 мая в Латвии: полиция начала 67 административных процессов и задержала восемь человек

В связи с 9 мая в Латвии Государственная полиция к утру субботы, 10 мая, начала 67 административных процессов и задержала восемь человек.

Об этом сообщила агентству LETA заместитель руководителя отдела общественных отношений Госполиции Ласма Грейдане, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ожидается, что количество административных процессов увеличится, поскольку еще не завершена оценка ряда возможных нарушений, зафиксированных в интернете.

По оценке Госполиции и ее партнеров, 9 мая в Латвии прошло без существенных событий – службы не допустили угроз безопасности, сообщила Грейдане.

И в этом году 9 мая в нескольких местах Латвии были зафиксированы нарушения, связанные с использованием пиротехники.

Как сообщили в Госполиции, после 22.00 в отдельных районах Латвии были выявлены нарушения, связанные с использованием пиротехники, начаты административные процессы и установлены несколько человек, которые запускали салюты.

Одного из нарушителей удалось задержать в Болдерае. На вопрос полицейских, почему он использовал пиротехнику в день, когда это запрещено, мужчина ответил, что отмечал годовщину смерти своей матери. Однако такое объяснение не помогло ему избежать административного процесса.

Согласно закону "О запрете организации отдельных публичных мероприятий 9 мая", на территории Латвии запрещено использование пиротехники в течение всего дня 9 мая, а также до 7.00 10 мая.

Госполиция вместе с партнерами продолжает в усиленном режиме следить за общественным порядком и безопасностью.

Заместитель начальника Госполиции Андрис Зеллис в интервью Латвийскому радио заявил, что в этом году в связи с 9 мая не было начато ни одного уголовного процесса, тогда как в прошлом году их было три. В значительной части – примерно в трети – административных процессов нарушителям штрафы назначили сразу.

На просьбу охарактеризовать зафиксированные 9 мая нарушения, Зеллис сообщил, что большинство процессов начато в связи с использованием запрещенной символики, прославляющей военную агрессию и тоталитарные режимы, в общественных местах – в частности за георгиевские ленты в цветочных букетах и в виде значков на одежде. В отдельных случаях из автомобилей на большой громкости звучали песни, прославляющие преступления.

В разрезе регионов больше всего нарушений зафиксировано в Риге, за ней следует Латгале. Попытки собираться на месте снесенного памятника в парке Узварас больше не происходят, хотя в одном случае человек попытался возложить цветы неподалеку, за что получил штраф, рассказал Зеллис.

По словам представителя полиции, характер нарушений, фиксируемых 9 мая, с годами остается неизменным, однако растет изобретательность и креативность жителей в использовании запрещенной символики. В качестве примера он привел тот факт, что раньше такие символы изготавливали из картона или рисовали, а в последние годы их выкладывают из свечей на местах памяти.

Как сообщалось ранее, в Даугавпилсе вечером 9 мая мужчина в состоянии сильного опьянения с символикой, прославляющей военную агрессию, на одежде пытался скрыться от полиции на велосипеде, к которому был прикреплен нож и бейсбольная бита.

Мужчину задержали за неповиновение требованиям полиции. В отношении него начато два административных процесса, которые предусматривают штраф на общую сумму 700 евро.

Словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

Фицо добрался до Москвы вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.

Тем временем словацкая оппозиция резко раскритиковала премьера за визит в государство-агрессор.