Мера столиці Албанії звинуватили в корупції і взяли під варту

В Албанії у понеділок суд взяв мера столиці Тирани Еріона Веліая під варту і звинуватив його та інших осіб у корупції на мільйони доларів з використанням державних коштів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Албанський спеціальний суд з корупції та організованої злочинності розглядає справи, пов'язані з високопосадовцями і політиками.

Протягом 48 годин суд має ухвалити рішення про те, чи варто меру та іншим ув'язненим залишатися під вартою, поки триває розслідування, що передує висуненню офіційних обвинувачень.

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Веліая звинувачують у корупції, пов'язаній із виділенням щонайменше 1,1 мільйона євро з державного бюджету через надання державних грошей підприємствам, які зі свого боку приносили його родині незаконний прибуток.

Веліай, який уже другий термін обіймає посаду мера, також працював міністром у кабінеті прем'єр-міністра Еді Рами. Він є членом керівної Соціалістичної партії.

Нагадаємо, восени минулого року лідер найбільшої опозиційної партії Албанії та колишній президент і прем’єр-міністр Салі Беріша отримав офіційні обвинувачення у корупції.

Водночас албанська опозиція регулярно влаштовувала протести проти уряду чинного прем’єра Еді Рами, звинувачуючи його в узурпації влади.