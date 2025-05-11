В воскресенье, 11 мая, в Албании проходят парламентские выборы, по итогам которых премьер-министр Эди Рама стремится остаться в должности на беспрецедентный четвертый срок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рама, который находится у власти партии с 2013 года и возглавляет Социалистическую партию, является фаворитом в борьбе со своим давним соперником, бывшим премьер-министром Сали Беришею из Демократической партии.

В течение последнего года в Албании усилилась оппозиция к Раме из-за подавления оппозиции, в частности против Бериши.

Сам Рама пережил ряд скандалов, среди которых, в частности, арест его союзника, мэра Тираны Эриона Велиая по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

Рама провел последнюю неделю, повторяя свое обещание вступить в ЕС до конца десятилетия.

"Мы получим четвертый мандат и не потеряем ни одного дня для Албании 2030 в ЕС", – заявил он на своем последнем предвыборном митинге в пятницу.

Опросы показывают, что Рама имеет значительное преимущество над Беришей. Но его партии может понадобиться помощь меньших сил, чтобы сохранить небольшое большинство в четыре места.

В феврале стало известно, что предвыборной кампанией крупнейшей оппозиционной политсилы Албании, Демократической партии, будет заниматься Крис Ласивита, который сотрудничал с Дональдом Трампом на последних выборах в США.