Ексрадник Трампа: Путін ризикує "переграти", далі відмовляючись від тривалого перемир'я

Колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що очільник Кремля ризикує "переграти" й погіршити своє становище, далі відмовляючись від тривалого перемир'я на тлі спроб Дональда Трампа наблизити завершення російсько-української війни.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це Болтон сказав у нещодавньому інтерв’ю.

Джон Болтон, який був радником з нацбезпеки під час першого терміну Трампа, припускає, що очільник Кремля Владімір Путін ризикує "переграти" з відмовами від пропозицій тривалого припинення вогню на тлі спроб Дональда Трампа наблизити кінець російсько-української війни.

На його думку, хоча західні санкції вдарили по російській економіці, з політичної точки зору позиції Кремля все ще сильні – але з плином часу послаблюються.

"Путін отримав вже дуже багато тих поступок, яких хоче. Він хоче утримати під своїм контролем ті території, які Росія загарбала в Україні. Але, думаю, зараз він ризикує "переграти" у взаємодії з Трампом", – зазначив Болтон.

На думку ексрадника, для Путіна було б вигідніше зараз пристати на пропозицію паузи у бойових діях, що дало б російській армії час на перепочинок і підсилення.

"Ми вже чули деякі цікаві коментарі, від особисто Трампа і Джей Ді Венса, про те, що росіяни просять забагато. Незрозуміло, про що саме вони казали, але Путін – в одній з найкращих позицій, у яких може бути. І мені вже якийсь час цікаво, чому вони не скористаються перевагами, які б дало припинення вогню. Росіянам воно критично потрібне для шансу на перегрупування", – зазначив він.

Як відомо, під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США.

Після зустрічі "коаліції рішучих" президент Володимир Зеленський та лідери чотирьох європейських країн – Німеччини, Франції, Польщі та Британії – провели телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.