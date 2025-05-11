Экс-советник Трампа: Путин рискует "переиграть", продолжая отказываться от перемирия

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что глава Кремля рискует "переиграть" и ухудшить свое положение, продолжая отказываться от более длительного перемирия на фоне попыток Дональда Трампа приблизить завершение российско-украинской войны.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом Болтон сказал в недавнем интервью.

Джон Болтон, который был советником по национальной безопасности во время первого срока Трампа, предполагает, что глава Кремля Владимир Путин рискует "переиграть" с отказами от предложений о продолжительном прекращении огня на фоне попыток Дональда Трампа приблизить конец российско-украинской войны.

По его мнению, хотя западные санкции ударили по российской экономике, с политической точки зрения позиции Кремля все еще сильны – но с течением времени ослабевают.

"Путин получил уже очень много тех уступок, которых хочет. Он хочет удержать под своим контролем те территории, которые Россия захватила в Украине. Но, думаю, сейчас он рискует "переиграть" во взаимодействии с Трампом", – отметил Болтон.

По мнению экс-советника, для Путина было бы выгоднее сейчас принять предложение о паузе в боевых действиях, что дало бы российской армии время на передышку и усиление.

"Мы уже слышали некоторые интересные комментарии, от лично Трампа и Джей Ди Венса, о том, что россияне просят слишком много. Непонятно, о чем именно они говорили, но Путин – в одной из лучших позиций, в которых может быть. И мне уже какое-то время интересно, почему они не воспользуются преимуществами, которые дало бы прекращение огня. Россиянам это критически необходимо для шанса на перегруппировку", – отметил он.

Как известно, во время визита в Киев 10 мая лидеры „коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США.

После встречи "коалиции решительных" президент Владимир Зеленский и лидеры четырех европейских стран – Германии, Франции, Польши и Великобритании – провели телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.