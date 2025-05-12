У Литві пропонують розширити підстави для позбавлення громадянства

Група консерваторів у Сеймі Литви пропонує розширити можливість позбавлення громадянства осіб, які становлять загрозу національній безпеці, за підтримку агресора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Два роки тому таку підставу для позбавлення громадянства було встановлено для іноземців, які набули литовського громадянства у винятковому порядку за особливі заслуги.

Тепер пропонується застосовувати це правило і до інших осіб, які мають подвійне громадянство.

Група депутатів зареєструвала поправки до Закону про громадянство, які передбачають можливість позбавлення литовського громадянства осіб із подвійним громадянством, якщо ті підтримують державу, що становить загрозу для безпеки Литви, країн ЄС або їхніх союзників, або беруть участь у діях, що порушують міжнародне право.

Крім того, поправки передбачають, що іноземці, які становлять загрозу для держбезпеки або громадського порядку, не зможуть отримати литовське громадянство.

"Ми бачимо випадки, коли громадяни Росії, активні прихильники режиму, та їхні нащадки отримують литовське громадянство за різними підставами. У такий спосіб вони обходять санкції та обмеження, встановлені для громадян Росії", – заявила одна з авторок проєкту, Даля Асанавічюте.

За її словами, громадянство Литви потрібне таким особам заради обходу санкцій.

"Я вважаю, що розширення підстав для позбавлення громадянства було б справедливим кроком. Усі, у кого є подвійне громадянство, мають нести рівну відповідальність", – додала Асанавічюте

Асанавічюте підкреслила, що йдеться винятково про осіб із двома і більше громадянствами.

Як відомо, 2023 року литовський Сейм уже затвердив поправку, згідно з якою особа, яка набула литовського громадянства у винятковому порядку, може бути його позбавлена, якщо становить загрозу для національної безпеки або публічно висловлює підтримку ворожій державі.

На підставі цієї норми президент Гітанас Науседа позбавив литовського громадянства фігуристку Маргариту Дробязко, балерину Ілзе Лієпу і бізнесмена, колишнього офіцера КДБ Юрія Кудімова.

Дробязко і Кудімов оскаржили це рішення, і зараз Конституційний суд перевіряє, чи відповідає норма Конституції.