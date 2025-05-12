В Литве предлагают расширить основания для лишения гражданства

Группа консерваторов в Сейме Литвы предлагает расширить возможность лишения гражданства лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, за поддержку агрессора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Два года назад такое основание для лишения гражданства было установлено для иностранцев, которые получили литовское гражданство в исключительном порядке за особые заслуги.

Теперь предлагается применять это правило и к другим лицам, имеющим двойное гражданство.

Группа депутатов зарегистрировала поправки к Закону о гражданстве, которые предусматривают возможность лишения литовского гражданства лиц с двойным гражданством, если те поддерживают государство, представляющее угрозу для безопасности Литвы, стран ЕС или их союзников, или участвуют в действиях, нарушающих международное право.

Кроме того, поправки предусматривают, что иностранцы, которые представляют угрозу для госбезопасности или общественного порядка, не смогут получить литовское гражданство.

"Мы видим случаи, когда граждане России, активные сторонники режима, и их потомки получают литовское гражданство по разным основаниям. Таким образом они обходят санкции и ограничения, установленные для граждан России", – заявила одна из авторов проекта, Даля Асанавичюте.

По ее словам, гражданство Литвы нужно таким лицам ради обхода санкций.

"Я считаю, что расширение оснований для лишения гражданства было бы справедливым шагом. Все, у кого есть двойное гражданство, должны нести равную ответственность", – добавила Асанавичюте

Асанавичюте подчеркнула, что речь идет исключительно о лицах с двумя и более гражданствами.

Как известно, в 2023 году литовский Сейм уже утвердил поправку, согласно которой лицо, которое приобрело литовское гражданство в исключительном порядке, может быть его лишено, если представляет угрозу для национальной безопасности или публично выражает поддержку враждебному государству.

На основании этой нормы президент Гитанас Науседа лишил литовского гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, балерину Илзе Лиепу и бизнесмена, бывшего офицера КГБ Юрия Кудимова.

Дробязко и Кудимов обжаловали это решение, и сейчас Конституционный суд проверяет, соответствует ли норма Конституции.