Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ

Президенти України й Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган 12 травня провели телефонну розмову, присвячену насамперед "мирним переговорам" Києва та Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили пресслужби обох лідерів.

У директораті з питань комунікацій президента Туреччини заявили, що Ердоган у розмові назвав "надзвичайно важливим" відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

"Президент (Ердоган. – Ред.) зазначив, що буде радий прийняти в Туреччині делегації Росії та України з метою проведення мирних переговорів", – ідеться в повідомленні.

Також турецький лідер наголосив на необхідності всеосяжного припинення вогню для початку "мирних переговорів" і додав, що "не можна втрачати відкрите вікно можливостей".

Своєю чергою Зеленський зазначив, що з Ердоганом обговорили "ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни".

"Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню", – написав глава держави, додавши про необхідність моніторингу припинення вогню.

Нагадаємо, у неділю Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ Владіміром Путіним у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Це сталось після того, як Путін заявив про бажання відновити "прямі переговори" з Києвом, а президент США Дональд Трамп оголосив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі – попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".