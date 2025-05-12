Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган 12 мая провели телефонный разговор, посвященный прежде всего "мирным переговорам" Киева и Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили пресс-службы обоих лидеров.

В директората по вопросам коммуникаций президента Турции заявили, что Эрдоган в разговоре назвал "чрезвычайно важным" возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Президент (Эрдоган. – Ред.) отметил, что будет рад принять в Турции делегации России и Украины с целью проведения мирных переговоров", – говорится в сообщении.

Также турецкий лидер подчеркнул необходимость всеобъемлющего прекращения огня для начала "мирных переговоров" и добавил, что "нельзя терять открытое окно возможностей".

В свою очередь Зеленский отметил, что с Эрдоганом обсудили "ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны".

"Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии. Одинаково видим необходимость прекращения огня", – написал глава государства, добавив о необходимости мониторинга прекращения огня.

Напомним, в воскресенье Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ Владимиром Путиным в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Это произошло после того, как Путин заявил о желании возобновить "прямые переговоры" с Киевом, а президент США Дональд Трамп объявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле – несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".