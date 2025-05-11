Трамп вимагає від України їхати на перемовини з РФ у Стамбул

Президент США Дональд Трамп проігнорував те, що Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню, та вимагає від України "негайно" погодитись на прямі перемовини з РФ у Стамбулі, як захотів очільник Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував 11 травня у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп сказав, що вважає за необхідне погодитись на пропозицію Москви почати прямі перемовини з Києвом у Стамбулі 15 травня, попри те, що Кремль ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.

"Президент Росії Путін не хоче угоди про перемир’я з Україною, але натомість хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб вести перемовини про можливе завершення кровопролиття. Україна має погодитися на це, негайно. Щонайменш вони зможуть з’ясувати, можлива угода чи ні, а якщо ні, то європейські лідери і США будуть розуміти, яка ситуація, і зможуть діяти відповідно",– написав Трамп, за своєю звичкою виділяючи окремі слова великими літерами.

Водночас він додав, що вже має сумніви у можливості домовленості між Україною і РФ, та висловив невдоволення тим, що Москва привласнює собі перемогу над нацистською Німеччиною.

"Починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуваннями перемоги у Другій світовій війні – яка і близько не могла бути виграна без Сполучених Штатів".

Трамп завершив допис фразою великими літерами "Проведіть ту зустріч, зараз".

Як відомо, під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США.

Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Лідери Франції та Німеччини також заявили, що перед початком перемовин від Росії очікують згоди на припинення вогню. Такі ж сигнали пролунали від команди Трампа.