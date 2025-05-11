Зеленський погодився на перемовини з Путіним у Стамбулі – чекатиме його там особисто

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X ввечері 11 травня.

Зеленський заявив, що приймає пропозицію РФ провести прямі перемовини у Стамбулі 15 травня, та що особисто чекатиме там Путіна.

Одночасно він наголосив, що очікує від Росії повної "тиші" з понеділка 12 квітня – як і заявили напередодні європейські лідери та Україна.

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", – написав президент України.

Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть. – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025

Як відомо, під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США.

Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Лідери Франції та Німеччини відповіли на це, що перед початком перемовин від Росії очікують згоди на припинення вогню. Такі ж сигнали пролунали від команди Трампа.

Проте ввечері 11 травня Трамп заявив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".