Зеленський підтримав приїзд Трампа в Туреччину на переговори з Путіним

Президент Володимир Зеленський вважає правильною ідеєю присутність Дональда Трампа в Туреччині 15 травня, де мають бути відновлені прямі українсько-російські переговори на рівні лідерів.

Про це Зеленський написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави назвав "дуже важливими словами" припущення Трампа про те, що він може приїхати 15 травня до Туреччини.

Зеленський нагадав, що раніше підтримав пропозицію президента США про "повне й безумовне припинення вогню" та прямі переговори з Владіміром Путіним.

"Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі. І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити", – додав він.

Раніше Владімір Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".

Своєю чергою Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.