У Чехії визначили дати виборів до Палати депутатів 

Вибори до Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії, відбудуться у п'ятницю, 3 жовтня, та в суботу, 4 жовтня – таке рішення ухвалив президент країни Петр Павел.

Про це, як пише "Європейська правда", у вівторок оголосив речник чеського президента Войтех Шеліга, його цитує видання Novinky.

Шеліга відзначив, що відповідно до конституції та Закону про вибори до парламенту Чеської Республіки президент Павел ухвалив рішення про оголошення виборів до Палати депутатів та призначив дату їх проведення на п'ятницю, 3 жовтня, та суботу, 4 жовтня 2025 року.

Минулі вибори відбулися 8 і 9 жовтня 2021 року, їх переможцем стала коаліція SPOLU ("Разом").

Павел раніше повідомляв, що ухвалить рішення про дату виборів протягом травня. Він не хотів оголошувати її занадто рано, щоб не було ризику, що партії спробують обійти виборчі обмеження.

Новинкою цьогорічних виборів буде можливість голосувати заочно з-за кордону, що є звичайною практикою в багатьох країнах.

У передвиборчих опитуваннях наразі чітко лідирує опозиційний рух ANO на чолі з експрем'єром-популістом Андреєм Бабішем з результатами понад 30%. Він випереджає коаліцію "Разом", до якої належать ODS, KDU-ČSL і TOP 09.

Бабіш повторює риторику лідерів Віктора Орбана в Угорщині та Роберта Фіцо у Словаччині, наполягаючи на тому, що справжнім вирішенням російської війни в Україні є дипломатія, а не надсилання подальшої зброї.

У партії ANO заявляли, що в разі приходу до влади ініціатива з постачання снарядів Україні не буде продовжена.