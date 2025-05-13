В Чехии определили даты выборов в Палату депутатов

Выборы в Палату депутатов, нижнюю палату парламента Чехии, состоятся в пятницу, 3 октября, и в субботу, 4 октября – такое решение принял президент страны Петр Павел.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во вторник объявил представитель чешского президента Войтех Шелига, его цитирует издание Novinky.

Шелига отметил, что в соответствии с конституцией и законом о выборах в парламент Чешской Республики президент Павел принял решение об объявлении выборов в Палату депутатов и назначил дату их проведения на пятницу, 3 октября, и субботу, 4 октября 2025 года.

Прошлые выборы состоялись 8 и 9 октября 2021 года, их победителем стала коалиция SPOLU ("Вместе").

Павел ранее сообщал, что примет решение о дате выборов в течение мая. Он не хотел объявлять ее слишком рано, чтобы не было риска, что партии попытаются обойти избирательные ограничения.

Новинкой нынешних выборов будет возможность голосовать заочно из-за рубежа, что является обычной практикой во многих странах.

В предвыборных опросах пока четко лидирует оппозиционное движение ANO во главе с экс-премьером-популистом Андреем Бабишем с результатами более 30%. Оно опережает коалицию "Вместе", к которой относятся ODS, KDU-ČSL и TOP 09.

Бабиш повторяет риторику лидеров Виктора Орбана в Венгрии и Роберта Фицо в Словакии, настаивая на том, что настоящим решением российской войны в Украине является дипломатия, а не отправка дальнейшего оружия.

В партии ANO заявляли, что в случае прихода к власти инициатива по поставкам снарядов Украине не будет продолжена.