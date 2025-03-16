Партія проросійського експремʼєра Чехії дещо втратила в рейтингу

Рух ANO колишнього премʼєр-міністра Чехії Андрея Бабіша продовжує лідирувати серед чеських виборців, за останній тиждень втратив майже два відсоткові пункти рейтингу.

Про це свідчить опитування фірми STEM, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Згідно з останнім опитуванням, підтримка ANO за тиждень впала майже на два відсоткові пункти – з 35,6% до 33,7%.

Нинішні партії коаліції, обʼєднані в блок Spolu ("Разом"), можуть розраховувати на 17,3% голосів і посідають друге місце в опитуванні STEM, причому їхній результат за тиждень не змінився.

Партія чинної коаліції "Мери та незалежні" (STAN) користується підтримкою 10,6% респондентів, а ультраправа "Свобода і пряма демократія" (SPD) – 8,9%.

Також прохідний барʼєр в опитуванні STEM подолала б Партія піратів, яка минулого року вийшла з урядової коаліції Чехії (6,9%), крайні ліві з партії "Досить!" (5,9%) та ультраправі популісти з руху "Автомобілісти за себе" (5,3%).

ANO Бабіша стабільно лідирує в опитуваннях в останні місяці на тлі розчарування економічною політикою чинного уряду. На останніх місцевих виборах у вересні 2024 року вона отримала більшість місць.

Раніше в ANO обіцяли скасувати ініціативу з постачання сотень тисяч артилерійських снарядів Україні в разі приходу до влади.

Парламентські вибори в Чехії заплановані на осінь 2025 року.