ЗМІ: двоє посланців Трампа вирушають до Стамбула на можливі переговори Україна-РФ

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог відправляться в Стамбул, де у четвер можуть відбутись переговори між Україною та РФ.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

При цьому, як зазначає телеканал, можлива участь президента Дональда Трампа залишається відкритим питанням, яке значною мірою буде залежати від присутності у Стамбулі глави Кремля Владіміра Путіна.

"Зараз все дуже динамічно", – сказав посадовець, додавши, що "ніхто не знає багато" про те, якою буде ситуація у четвер.

За його словами, можливість долучення Трампа до переговорів "здійснила великий тиск на Путіна".

При цьому незалежно від того, чи приїде Трамп, Віткофф і Келлог планують бути в Стамбулі для переговорів, додав співрозмовник.

Джерело зазначило, що вони планують спостерігати за потенційними переговорами між українцями і росіянами за посередництва Туреччини.

Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.

Президент США Дональд Трамп говорив, що очікує присутності обох лідерів у Туреччині.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.

Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.