Єрмак: якщо Путін не приїде до Туреччини, це буде останнім сигналом

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Владімір Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.

Як пише "Європейська правда", про це керівник ОПУ заявив під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025, його заяву наводить пресслужба.

За словами Єрмака, станом на зараз росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Путіна в переговорах у Туреччині. Натомість Київ підтвердив, що президент Зеленський готовий і буде в Туреччині.

Єрмак додав, що вчора була також "дуже сильна й чітка" заява президента Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині.

"Вважаю, що, якщо Владімір Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин", – сказав керівник Офісу президента.

Єрмак наголосив, що у разі відмови Росії від перемовин має бути сильна реакція США та всього світу: нові санкції проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

Очільник Офісу глави держави також зазначив, що триває робота над формуванням гарантій безпеки для України.

"Але найсерйозніша та найсильніша гарантія – це сильні, підготовлені, треновані Збройні Сили України. Ми працюємо над цим із нашими партнерами. Також ми очікуємо, що угода про корисні копалини зі США стане одним з елементів майбутньої системи гарантій безпеки", – сказав Єрмак.

Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.

За даними ЗМІ, європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі Зеленського із Путіним у Туреччині, перш ніж тиснути на США з метою оголошення нових санкцій.