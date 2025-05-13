Зеленский встретится с Эрдоганом в Анкаре, но готов лететь к Путину в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

Об этом Зеленский сообщил журналистам во вторник, сообщает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что 15 мая он планирует встретиться в Анкаре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом – об этом уже договорились с президентом Турции.

"Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции. Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул... если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу – я передал сигнал президенту Эрдогану, и турецкая сторона готова, что мы с президентом Эрдоганом полетим в Стамбул", – отметил глава государства.

Он добавил, что "мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась" и отметил, что о прекращении огня он может договариваться только с Владимиром Путиным, потому что "только он это решает".

Зеленский сказал, что президенту США Дональду Трампу предложили присоединиться к встрече, но его решение ему неизвестно.

"Но в любом случае: если бы он подтвердил свое участие, это дало бы дополнительный импульс к тому, чтобы Путин прилетел", – сказал Зеленский.

Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, где в четверг могут состояться переговоры между Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.

В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.