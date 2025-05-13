В Кремлі не стали говорити, кого РФ пошле на переговори у Стамбул

У Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його слова наводить російське агентство "Интерфакс".

У Пєскова запитали, чи стануть основою для нових переговорів домовленості від 2022 року, і як у Кремлі ставляться до наміру президента України Володимира Зеленського особисто зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним у Стамбулі.

"Тут потрібно виходити з того, що було сказано в нічній заяві президентом (Путіним) за підсумками святкування 9 травня. Російська сторона продовжує готуватися до переговорів, які повинні відбутися в четвер. Поки більше нічого ми коментувати не збираємося", – сказав Пєсков.

У відповідь на запитання, хто представлятиме Росію на переговорах у Стамбулі 15 травня, Пєсков сказав, що це буде оголошено, як тільки Путін вважатиме за необхідне.

Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив президенту Володимиру Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.

Президент США Дональд Трамп говорив, що очікує присутності обох лідерів у Туреччині.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.