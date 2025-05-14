Партія Орбана ініціює заходи проти громадянського суспільства за російським зразком

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан і його партія "Фідес" подали до парламенту суперечливий законопроєкт, який критики вважають атакою на громадянське суспільство.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Законопроєкт під назвою "Про прозорість суспільного життя" дозволить Управлінню з питань захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, в тому числі гранти ЄС. Управління зможе робити це, якщо вважатиме організації "загрозою" національному суверенітету.

Запропонований законопроєкт є частиною більш широкої тенденції до відступу від демократії в Угорщині, де уряд Орбана все частіше переслідує незалежні інституції та інакомислячих. Він нагадує російський закон про "іноземних агентів", який Кремль використовує для придушення неурядових організацій та незалежних голосів.

Групи, включені до списку угорського уряду, втратять доступ до відрахувань у розмірі 1% від доходів громадян і будуть зобов'язані довести, що всі їхні кошти походять з внутрішніх джерел.

Керівники цих організацій також будуть підлягати суворим правилам розкриття інформації, включаючи обов'язкову декларацію про майно.

Законопроєкт також дозволяє владі проводити ретельні перевірки, вилучати документи та пристрої і накладати суворі штрафи.

Законопроєкт визначає, що загрози національному суверенітету включають вплив на громадську думку, просування демократичних дебатів або заперечення визначених державою цінностей, таких як християнська культура та традиційні рольові моделі сім'ї.

У промові 15 березня Віктор Орбан пообіцяв розправитися з "тіньовою армією" політичних опонентів, журналістів, суддів та активістів у країні, які, за його словами, працюють на іноземні держави.

Він порівняв своїх політичних опонентів з "комахами", які заслуговують "ганьби та презирства", і натякнув на майбутнє "генеральне прибирання".