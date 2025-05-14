Партия Орбана инициирует меры против гражданского общества по российскому образцу

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его партия "Фидес" подали в парламент спорный законопроект, который критики считают атакой на гражданское общество.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Законопроект под названием "О прозрачности общественной жизни" позволит Управлению по вопросам защиты суверенитета вносить в черный список организации, получающие иностранное финансирование, в том числе гранты ЕС. Управление сможет делать это, если сочтет организации "угрозой" национальному суверенитету.

Предложенный законопроект является частью более широкой тенденции к отступлению от демократии в Венгрии, где правительство Орбана все чаще преследует независимые институты и инакомыслящих. Он напоминает российский закон об "иностранных агентах", который Кремль использует для подавления неправительственных организаций и независимых голосов.

Группы, включенные в список венгерского правительства, потеряют доступ к отчислениям в размере 1% от доходов граждан и будут обязаны доказать, что все их средства поступают из внутренних источников.

Руководители этих организаций также будут подлежать строгим правилам раскрытия информации, включая обязательную декларацию об имуществе.

Законопроект также позволяет властям проводить тщательные проверки, изымать документы и устройства и налагать суровые штрафы.

Законопроект определяет, что угрозы национальному суверенитету включают влияние на общественное мнение, продвижение демократических дебатов или отрицание определенных государством ценностей, таких как христианская культура и традиционные ролевые модели семьи.

В речи 15 марта Виктор Орбан пообещал расправиться с "теневой армией" политических оппонентов, журналистов, судей и активистов в стране, которые, по его словам, работают на иностранные государства.

Он сравнил своих политических оппонентов с "насекомыми", которые заслуживают "позора и презрения", и намекнул на предстоящую "генеральную уборку".