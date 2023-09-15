Орбан дорікнув ЄС, що той переймається кліматом, а не народжуваністю

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив інших європейських лідерів у тому, що вони нагнітають страх перед загрозою зміни клімату, але ігнорують проблеми падіння народжуваності.

Про це Орбан сказав у своєму виступі на дводенному Будапештському демографічному саміті, його цитує видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Європа діє зі страху, і страх робить нас тими, хто програв. Ми кажемо, що майбутнього немає, і тому це стає пророцтвом, що самореалізується", – сказав Орбан.

Він заявив, що західні еліти ігнорують питання демографії, а натомість зайняті "квотами вуглецю".

"Вони вимагають, щоб люди жили в страху перед наближенням Армагеддону", – зазначив глава угорського уряду.

Угорщина є однією з кількох країн Центральної та Східної Європи, які намагаються зупинити падіння народжуваності. Усі країни Європейського Союзу мають менше, ніж 2,1 дитини на жінку, необхідні для збереження стабільності населення без міграції.

Старіння населення породжує гострі питання до урядів щодо фінансування держави, оскільки кількість людей похилого віку зростає, а частка людей працездатного віку падає.

Уряд Орбана зробив народжуваність ключовим політичним пріоритетом, інвестуючи близько 5 відсотків ВВП країни в політику створення сімей.

Рівень народжуваності в Угорщині більше не є найнижчим в Євросоюзі, яким він був десять років тому, натомість коливається трохи вище середнього по ЄС.

У четвер угорський лідер оголосив, що уряд знизить поріг для звільнення жінок від сплати податку з чотирьох дітей до трьох.

Президентка Угорщини Каталін Новак та організаторка конференції повторила меседж Орбана про неправильні європейські пріоритети. Вона сказала, що хоча "про зміну клімату б’ють у набат, мало уваги приділяють справжній проблемі".

"Демографічна зима перетворюється на льодовиковий період", – сказала вона.

Загальний коефіцієнт народжуваності (кількість новонароджених, які припадають на одну жінку репродуктивного віку) в ЄС у 2021 році становив 1,53.