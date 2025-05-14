Впервые в этом году российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Во вторник вечером истребитель Су-35 Военно-воздушных сил России нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Инцидент длился менее одной минуты. У истребителя не было плана полета, а его транспондер был выключен.

Во время нарушения у самолета также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой, передает пресс-служба Генштаба Министерства обороны страны.

На инцидент оперативно отреагировали истребители ВВС Португалии F-16, которые находились в Эмари на службе по охране воздушного пространства стран Балтии. Они провели разведывательный полет.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в среду, 14 мая, временного поверенного по делам посольства России в Эстонии и вручило ему ноту.

Это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии российским самолетом в этом году.

Напомним, в апреле российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Польши.

Примечательно, что с апреля шведские истребители начали патрулирование воздушного пространства НАТО с территории Польши – впервые с момента вступления Швеции в Альянс.