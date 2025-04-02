Швеція вперше починає патрулювати повітряний простір НАТО за межами своїх кордонів

Шведські винищувачі розпочинають патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі – вперше з моменту вступу країни в Альянс.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Йонсон, який з цієї нагоди приїхав у польський Мальборк під Гданськом, назвав це "історичним днем".

A historical day in Malbork, Poland. For the first time, Sweden is deploying combat aircraft abroad on a NATO enhanced Air Policing mission. Now Sweden contributes outside of Sweden in the land, sea and air domain. (1/2) pic.twitter.com/w1SevDIx2Q – Pål Jonson (@PlJonson) April 2, 2025

"Швеція вперше застосовує свої бойові літаки за кордоном у межах вдосконаленої місії повітряного патрулювання НАТО. Тепер Швеція робить свій внесок за межами власних кордонів на суші, на морі та у повітрі", – зазначив міністр.

"Ця місія – серйозна демонстрація згуртованості й солідарності союзників та є потужним фактором стримування будь-яких загроз з боку Росії. Ми пишаємося тим, що наша перша місія проходить у Польщі та поруч з Великою Британією", – додав Пол Йонсон.

Нагадаємо, 31 березня Швеція анонсувала свій найбільший пакет військової допомоги для України на майже 1,6 мільярда доларів.

Також шведський уряд оголосив про плани до 2030 року збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП. Крім того, Швеція витратить близько 10 млн доларів на модернізацію укриттів цивільного захисту.

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