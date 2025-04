Швеція вперше починає патрулювати повітряний простір НАТО за межами своїх кордонів

Шведські винищувачі розпочинають патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі – вперше з моменту вступу країни в Альянс.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Йонсон, який з цієї нагоди приїхав у польський Мальборк під Гданськом, назвав це "історичним днем".

A historical day in Malbork, Poland. For the first time, Sweden is deploying combat aircraft abroad on a NATO enhanced Air Policing mission. Now Sweden contributes outside of Sweden in the land, sea and air domain. (1/2) pic.twitter.com/w1SevDIx2Q