Путин назвал состав делегации РФ для переговоров с Украиной

Глава Кремля Владимир Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Об этом сообщили в администрации России, пишет "Европейская правда".

Делегацию возглавит помощник главы России Владимир Мединский.

Среди других участников переговорного процесса – заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба РФ Валерий Костюков, а также заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Как известно, глава Кремля заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после этого Трамп заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.

А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется от переговоров в Турции, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.