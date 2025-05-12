Трамп допустив, що може приїхати в Туреччину, де Зеленський чекатиме Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня, де Володимир Зеленський чекатиме господаря Кремля Владіміра Путіна для "мирних переговорів".

Таке випливає зі слів Трампа під час пресконференції в Білому домі 12 травня, пише "Європейська правда".

Президент США висловив сподівання, що і Зеленський, і Путін будуть присутні в Туреччині у четвер, і додав, що сам "міркував над тим, щоб прилетіти", якщо вважатиме, що "дещо може статись".

Пізніше він уточнив у відповідь на питання журналістів, що може прилетіти, якщо вважатиме, що це "важливо для укладення угоди" – імовірно, він мав на увазі угоду між Києвом і Москвою.

"Вони не могли домовитися про зустріч, бо один говорив про припинення вогню, інший – ні, і так туди-сюди. Я сказав: "Слухайте, на цьому етапі ми маємо зупинитися. Просто йдіть на зустріч, зустріч вже призначена, йдіть на зустріч у четвер", – сказав президент США.

"І якщо я вважатиму, що це буде корисно – я не знаю, де я буду в цей момент, я буду десь на Близькому Сході – але я полечу туди, якщо вважатиму, що це буде корисно", – додав він.

Трамп пізніше також заявив про "відчуття, що вони (Росія. – Ред.) погодяться" на 30-денне безумовне припинення вогню, яке Москва досі відкидала.

Раніше Владімір Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".

Своєю чергою Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.